ヘビーデューティモデルの「質実剛健」ぶりに感心する声もトヨタのランドクルーザーシリーズには現在、豪華なフラッグシップモデル「ランドクルーザー300」、中核モデルの「ランドクルーザー250」、そして「ランドクルーザー70」の3つがラインナップされています。そのなかでも「ランドクルーザー70（以下、ランクル70）」は、高い走破性と優れた実用性、そしてもっと安い価格設定などが相まって高い人気を誇ります。【画像】