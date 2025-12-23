22Æü¡¢ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥·¥«¥´¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÂ¼¾å½¡Î´¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÎáÏÂ¤Î»°´§²¦¤¬ÂÔË¾¤ÎÂç¥ê¡¼¥°Ä©Àï¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢³Æ½ê¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¥¨¡¼¥ë¤¬Á÷¤é¤ì¤ëÃæ¡¢·§ËÜ¸©·Ù»¡ËÜÉô¸ø¼°X¡Ê@yuppi_KK¡Ë¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÂ¼¾å½¡Î´Áª¼ê¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹ÆþÃÄ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£·§ËÜ¸©Ì±¤È¤·¤Æ¸Ø¤é¤·¤¯¡¢¤´³èÌö¤ò¿´¤«¤é¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤ª½Ë¤¤Ê¸¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö²£ÃÇÊâÆ» ¤à¤Í¤¿¤«¤¯ ¼ê¤ò¤¢¤²