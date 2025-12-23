Ê¡²¬Åì½ð¤Ï23Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÅì¶è¸¶ÅÄ1ÃúÌÜÉÕ¶á¤ÎÆ»Ï©¾å¤ÇÆ±Æü¸á¸å0»þ30Ê¬¤´¤í¡¢²¼¹»Ãæ¤Î½÷»Ò¹â¹»À¸¤¬¸«ÃÎ¤é¤ÌÃË¤«¤é¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¡×¡Ö²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤ÇÃí°Õ´­µ¯¤·¤¿¡£ÃË¤Ï70Âå¤Ç¿ÈÄ¹160¤¯¤é¤¤¡£¹õÈ±Ã»È±¡¢Ãã¿§¤Î¥Ñ¡¼¥«¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦