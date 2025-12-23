札幌市内の保育所で、１２月末までに保育士らが一斉に退職することが分かりました。元保育士らは必要な人数が確保されていないなどと訴えていますが、何があったのでしょうか。（保育所側）「今回発生した保育士の一斉退職の事実説明。しっかりと状況を含めて説明させていただきたいと思っています」（保護者）「辞めていった先生たちの退職理由、その根本的な原因が新体制になって解決できるのか」札幌市南区の保育所で１２月上旬