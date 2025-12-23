¿·³ã¸©¤ÎÇðºê´¢±©¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤ò¤á¤°¤ê¡¢ºÇ¸å¤Î¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÖÃÏ¸µ¤ÎÍý²ò¡×¡£¿·³ã¸©ÃÎ»ö¤¬¤­¤ç¤¦¡¢¹ñ¤Ë¡ÖÎ»¾µ¤¹¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¿·³ã¸©²Ö³Ñ±ÑÀ¤ ÃÎ»ö¡Ö¤ªË»¤·¤¤¤È¤³¤í¤ª»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤òË¬Ìä¤·¤¿¿·³ã¸©¤Î²Ö³ÑÃÎ»ö¡£ºÆ²ÔÆ¯¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ëÁ°¤ËÀÖÂôÂç¿Ã¤Ë¼êÅÏ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢7¹àÌÜ¤Î¡Ö³ÎÇ§½ñ¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¢§¹ñ¤¬¸¶È¯¤Î°ÂÁ´À­¸þ¾å¤Ë°ú¤­Â³¤­¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤ä¡¢¢§½ÅÅÀ¶è°è