¹â»Ô¼óÁê¤Ï¹Ö±é¤Ç¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Ë¿¨¤ì¡Ö¥É¥í¡¼¥ó¹¶·â¤Ê¤É¤¬¤É¤ó¤É¤óµ¯¤­¤ë¡£°ì²óÊ¶Áè¤Ë´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤ë¤ÈÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ë¡£·ÑÀïÇ½ÎÏ¤ò¹â¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã´ØÏ¢3Ê¸½ñ²þÄê¤ÎµÄÏÀ¤ò¿Ê¤á¤ë¹Í¤¨¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£