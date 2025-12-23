金利上昇と円安の長期化が真綿で首を絞めるように高市早苗政権にダメージを与えるかもしれない。12月8日の国債市場の夜間取引で、長期金利の指標である新発10年物国債の利回りが一時1.970％と18年半ぶりの高水準となり、節目の2％に迫っている。高市首相は財政規律を重視する姿勢を国会答弁でたびたび強調するが、金融市場の財政悪化懸念を払拭するには至っていない形だ。 片山さつき財務相は12月9日の閣議後会見で「時