ドル円が再び下押し、一時１５５．６５レベル＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル円は一時155.65レベルと本日の安値を再び更新した。東京市場では157.08付近を高値に155.91付近まで下落。その後の戻りは156.20付近で上値を抑えられた。その他主要通貨にもドル安や円高の動きが波及している。ユーロドルは1.1789レベルに高値を更新。一方、ユーロ円は183.44レベルに安値を更新。 片山財務相が昨日のブル