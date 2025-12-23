¹âÃÎ¸©¹âÃÎ»ÔµÄ²ñ¤Ï12·î23Æü¡¢¹ñ¤Î¸òÉÕ¶â¤ò³èÍÑ¤·¤¿Êª²Á¹âÂÐºö¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÌó24²¯±ß¤Î°ìÈÌ²ñ·×ÊäÀµÍ½»»°Æ¤òÁ´²ñ°ìÃ×¤Ç²Ä·è¤·¡¢ÊÄ²ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹âÃÎ»ÔµÄ²ñ¤Î12·îÄêÎã²ñ¤Ï¡¢12·î23Æü¤¬ºÇ½ªÆü¤Ç¡¢Áí³Û23²¯9800Ëü±ß¤Î°ìÈÌ²ñ·×ÊäÀµÍ½»»°Æ¤òÁ´²ñ°ìÃ×¤Ç²Ä·è¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊäÀµÍ½»»¤Î¤¦¤Á¡¢Ìó8²¯±ß¤Ï¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤Æ¹ñ¤¬ÇÛÊ¬¤¹¤ë½ÅÅÀ»Ù±çÃÏÊý¸òÉÕ¶â¤òÀè¹Ô¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢2026Ç¯2·î¡¦3·îÊ¬¤Î³Ø¹»µë¿©Èñ¤äÊÝ°éÎÁ¤ÎÌÈ½ü¤Ê¤É¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì