東京時間17:32現在 香港ハンセン指数 25774.14（-27.63-0.11%） 中国上海総合指数 3919.98（+2.62+0.07%） 台湾加権指数 28310.47（+160.83+0.57%） 韓国総合株価指数 4117.32（+11.39+0.28%） 豪ＡＳＸ２００指数 8795.71（+95.82+1.10%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 85546.56（-20.92-0.02%） ２３日のアジア株は総じて上昇。前日の米国株の上昇を受けて、アジア株はおおむね堅調