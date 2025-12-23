ＢＴＳのジンと、料理研究家でタレントのペク・ジョンウォンが共同出資して設立したＪＩＮＩ’ｓＬａｍｐから発売された酒類ブランドが今年９月、原産地表示法違反の疑いが持たれたと現地で伝えられたが、該当ブランドを流通していた企業が無嫌疑処分を受けたと２３日、現地メディアのＸｓｐｏｒｔｓニュースなどが報じた。記事によると、大田（テジョン）地方検察庁ホンソン支庁は「ＩＧＩＮ（アイギン）」を流通していたペ