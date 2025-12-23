日本相撲協会が２３日、東京・両国国技館で「日本相撲協会財団法人設立１００周年記念式典祝賀会」を開いた。八角理事長（元横綱北勝海）をはじめ協会員、松本洋平文科大臣、横審の大島理森委員長（元衆院議長）ら約８００人が節目に立ち合った。大の里（二所ノ関）は豊昇龍とともに横綱として鏡開きなどの仕事を終えた。１００周年記念映像では、初代若乃花、大鵬、輪島、北の湖、千代の富士、貴乃花、武蔵丸、朝青龍、白鵬ら