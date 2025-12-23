6月に子連れ再婚を発表した、タレントでブロガーの小林礼奈（あやな、33）が23日、自身のブログを更新。第2子出産を発表した。23日午後5時45分に「緊急の帝王切開で出産しました。妊娠高血圧症候群になり、緊急で入院してそのまま帝王切開で出産しました」と書き出し、ベッドに横たわる写真を公開。続けて「手が麻酔で動きにくいので代理で夫が書いてます。母子ともに無事です」とつづった。23日午後1時32分に「血圧の数値が高過ぎ