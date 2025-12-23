2026年1月12日（月・祝）、伝説の人気バラエティ『炎のチャレンジャー』が南原清隆×菊池風磨（timelesz）の初タッグMCを迎えて25年ぶりに復活。これまでの10倍となる賞金1000万円を目指し、芸能界の猛者たちが次々とチャレンジャーとして参戦。名物企画「電流イライラ棒」をはじめ、渾身の4大企画に挑む。そんな4大競技のひとつとして、「芸能人31名vs出川最強捜索隊 8時間耐久ガチンコかくれんぼ〜最後まで隠れ切れたら1000万円