エディオンは12月29日に、プライベートブランド「e angle」から発売される、マルチクリーニングペン「ANGLAVA10AWH／BK」の販売を、「エディオン」全店と公式オンラインショップ「エディオンネットショップ」にて開始する。カラーは、ホワイト、ブラックの2色。価格は330円。●ブラシ、金属スティック、スポンジブラシの3WAY仕様「ANGLAVA10AWH／BK」は、ワイヤレスイヤホンやスマートフォンといったデジタルデバイスの、微細