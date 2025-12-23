大阪3月限 日経225先物50490+70（+0.13％） TOPIX先物3431.5+22.5（+0.66％） 日経225先物（3月限）は前日比70円高の5万0490円で取引を終了。寄り付きは5万0310円とシカゴ日経平均先物清算値（5万0320円）にサヤ寄せする形で、やや売り先行で始まった。寄り付きを安値にロングが入り、現物の寄り付き直後には5万0570円まで買われる場面もみられた。ボリンジャーバンドの+1σ（5万0610円）に上値を抑えら