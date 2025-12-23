能登半島を襲った大地震から2年を迎える2026年1月1日、日本テレビは午後3時10分〜午後4時30分「news every.特別版」として、能登半島の復旧・復興の現在地と、いつ起きるか分からない災害への備えをお伝えする特別番組「NNN news every.特別版 能登半島地震から2年」を放送。「news every.」の鈴江奈々キャスター、森圭介キャスター、「news zero」の藤井貴彦キャスターが、能登半島の被災地から生中継でお伝えします。さらに、202