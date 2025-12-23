¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï23Æü¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®²ÃÌÁ¼ÒÊÔ½¸¶ÉÄ¹²ñµÄ¤Ç¹Ö±é¤·¡ÖÀ¯ÉÜºÄÌ³»Ä¹â¤ÎÂÐGDP¡Ê¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ËÈæÎ¨¤òÃå¼Â¤Ë°ú¤­²¼¤²¤ë¡£ºâÀ¯¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À­¤òÄÉµá¤·¡¢¹ñÆâ³°¤Î¿®Ç§¤ò¹â¤á¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£