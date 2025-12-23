·§ËÜ¸©¤ÎÈ¬Âå»ÔµÄ²ñ¤Ç¡¢»ÔµÄ¤ËÂÐ¤¹¤ë¼­¿¦´«¹ð·èµÄ°Æ¤¬²Ä·è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÈµÄ°÷¤¬»ÔÌò½ê¤ÇÊªÉÊÈÎÇä¡É È¬Âå»Ô¤ÎÀ®¾¾µÄ°÷¤Ë¼­¿¦´«¹ð¡Ö°­¤¤¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤ä¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×·§ËÜ ¼­¿¦´«¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤ÏÈ¬Âå»ÔµÄ²ñ¤ÎÀ®¾¾Í³µªÉ×µÄ°÷¤Ç¤¹¡£ À®¾¾µÄ°÷¤ÏÃæ³Ø¹»¤Î±¿Æ°Éô¤Î³èÆ°Èñ¤Ë¤¢¤Æ¤ë¤¿¤á¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â7Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é¡¢»ÔÌò½ê¤Ç¿¦°÷¤ËÊªÉÊ¤òÈÎÇä¤·È¬Âå»ÔÀ¯¼£ÎÑÍý¾òÎã¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ