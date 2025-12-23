·²ÇÏ¸©ÉÙ²¬»ÔÌò½ê¤Çµ­¼Ô²ñ¸«¤¹¤ë±ÝËÜµÁË¡»ÔÄ¹¡á23Æü¸á¸å·²ÇÏ¸©ÉÙ²¬»Ô¤Ï23Æü¡¢Æ±»Ô¤ÎÌ¯µÁ»³¤Ç8Æü¤Ë³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿²ÐºÒ¤¬ÄÃ²Ð¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¾ÃËÉ¤¬23ÆüÀµ¸áÁ°¡¢ÃÏÃæ¤Î²¹ÅÙ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿·ë²Ì¡¢ºÆÇ³¤Î¶²¤ì¤¬¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾Æ¼ºÌÌÀÑ¤Ï¸½»þÅÀ¤ÇÌó30¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤È»î»»¡£²ÐºÒÈ¯À¸¤Î³ÎÇ§¤«¤éÄÃ²Ð¤Þ¤ÇÈ¾·î¤òÍ×¤·¤¿¡£¿ÍÅªÈï³²¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÐºÒ¤Î¸¶°ø¤ÏÉÔÌÀ¤À¤È¤·¤¿¡£±ÝËÜµÁË¡»ÔÄ¹¤Ï23Æü¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö¾Ã²Ð³èÆ°¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿Á´¤Æ¤Î¿Í