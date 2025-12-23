¤¤¤è¤¤¤è¡¢¤¢¤¹24Æü¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¡£³¹¤Ï¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇºÌ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Ä¾Á°¤ÎÇã¤¤½Ð¤·¤Î¤¿¤áÂ¿¤¯¤ÎµÒ¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿Å¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×¤¬¼èºà¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÍÆÎÌ¤Ç°Â¤¤¾¦ÉÊ¤ò¤½¤í¤¨¤ë¥¢¥á¥ê¥«À¸¤Þ¤ì¤Î¿Íµ¤ÎÌÈÎÅ¹¡Ö¥³¥¹¥È¥³¡×¤Î¾¦ÉÊ¤¬¼ê·Ú¤ËÇã¤¨¤ë¡ÈºÆÈÎÅ¹¡É¤Ç¤¹¡£2022Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡Östockmart¡×¤Ç¤Ï¡¢Å¹Æâ¤Ë¸·Áª¤·¤¿ÁíºÚ¤ä¥Ñ¥ó¡¢¥±¡¼¥­¤Ê¤ÉÌó700ÅÀ¤Î¥³¥¹¥È¥³¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£stockmart