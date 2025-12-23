¾¾²°¥Õ¡¼¥º¤Ï12·î25Æü10:00¤«¤é¡¢¡ÖÁª¤Ù¤ë4¼ï¤Î¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼ÌµÎÁ¥µ¡¼¥Ó¥¹·ô¡×¤ÎÇÛÉÛ¤òÁ´¹ñ¤Î¾¾²°¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¡ÖÁª¤Ù¤ë4¼ï¤Î¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼ÌµÎÁ¥µ¡¼¥Ó¥¹·ô¡×ÇÛÉÛ¡ÖÁª¤Ù¤ë4¼ï¤Î¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼ÌµÎÁ¥µ¡¼¥Ó¥¹·ô¡×¤Ï¡¢´ü´ÖÆâ¤Ë¥á¥¤¥ó¥á¥Ë¥å¡¼1ÉÊ¤ÎÃíÊ¸¤Ë¤Ä¤­¥µ¡¼¥Ó¥¹·ô1Ëç¤òÍøÍÑ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£¥µ¡¼¥Ó¥¹·ô¤Ï¡Ö¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¡×¡ÖÀ¸¶Ì»Ò¡×¡ÖÈ¾½Ï¶Ì»Ò¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢ÊÛÅö¸ÂÄê¤Î¡Ö¤ß¤½½Á1ÇÕÌµÎÁ·ô¡×¤¬½éÅÐ¾ì¡£ÇÛÉÛ´ü´Ö¤Ï2025Ç¯12·î25Æü¡Á2026Ç¯1·î4