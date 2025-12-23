お笑いコンビ「とろサーモン」の久保田かずのぶが２３日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。「ウエストランド」の井口浩之とともに「Ｍ‐１グランプリ２０２５」を振り返った。ともにＭ―１王者の経験があり、今年は敗者復活戦の審査員を務めた２人。「【Ｍ‐１】敗者復活戦、決勝の裏側を語る」と題した動画では今大会を回想し、総括した。Ｍ‐１では「たくろう」が優勝を果たした。久保田は同番組のＭＣを務める女優・上戸