ゴディバ ジャパンは2026年1月9日から、バレンタインシーズンに向けて、チョコレートドリンク「ショコリキサー」の新フレーバー「生ショコラ ショコリキサー」、「生ショコラ ホットショコリキサー」を全国のショコリキサー取扱店にて数量・期間限定販売する。「生ショコラ ショコリキサー」(レギュラー270ml 830円、ラージ350ml 940円)、「生ショコラ ホットショコリキサー」(レギュラー220ml 730円)「生ショコラ ショコリキサー