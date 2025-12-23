勇者パーティから理不尽な追放を言い渡された主人公・オルンが、挫折と喪失を抱えながらも再び立ち上がり、自身の力で未来を切り拓いていく“大逆転”の異世界ファンタジー『勇者パーティを追い出された器用貧乏』。そんなオルンと運命を共にする姉妹、ソフィアとセルマを演じるのが、立花日菜と大西沙織。互いを想い合いながら支え合う姉妹の関係性、そして“器用貧乏”という言葉に込められた意味を、二人はどのように受け止め