『IT／イット THE END “それ”が見えたら、終わり。』（2019）やドラマ『THE WIRE／ザ・ワイヤー』などに出演する俳優のジェームズ・ランソンさんが、現地時間12月19日、46歳の若さで死去した。米ロサンゼルス郡検視局によると、自死だったものとみられる。【写真】『IT／イット THE END “それ”が見えたら、終わり。』に出演したジェームズ・ランソンさん1979年6月2日にメリーランド州ボルチモアで生まれたランソンさんは、