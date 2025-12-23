12月19〜21日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、ディズニーアニメーション『ズートピア2』が、週末金土日動員85万3700人、興収11億6400万円をあげ、公開から3週連続首位に輝いた。累計では動員433万人、興収60億円を突破し、今年公開の洋画作品ではトップの興収となった。【写真で見る】12月19〜21日の全国映画動員ランキングを一気見！2位は、ジェームズ・キャメロン監督による｢アバター｣シリーズ最新作『ア