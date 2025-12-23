日本ゴルフトーナメント振興協会（ＧＴＰＡ）の表彰式が２３日、都内で行われ、男子は下家秀琉（しもけ・すぐる、エレコム）、女子は菅楓華（ニトリ）と荒木優奈（Ｓｋｙ）がルーキー・オブ・ザ・イヤー（新人賞）を受賞した。新人賞はツアー初年度から２シーズン以内の選手が対象。２年目の今季、開幕から２試合連続で２位に廃し、９月のミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンで初優勝を飾った菅は「素晴らしい賞をいただき、