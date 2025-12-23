DEENが、先日開催したクリスマスディナーショーの中で、2026年4月30日に日本武道館公演を開催することを発表した。日本武道館はDEEN15周年公演をスタートに20周年、30周年のメモリアルイヤー等今までに11回ライブを行っている特別な会場。さらには、2025年8月に池森がプロデュースする蕎麦店「SOBA CAFE IKEMORI」日本武道館店が開店したばかりで、自身の蕎麦店が併設されてからは初となる。チケット詳細を含む公演の詳細は後日発