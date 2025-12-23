¿Í·Á¶¡ÍÜº× ÌòÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¿Í·Á¤ò¶¡ÍÜ¤¹¤ë¤ªº×¤ê¤¬¹â¾¾»Ô¤Î¿À¼Ò¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¹â¾¾»Ô¤ÎÅÄÂ¼¿À¼Ò¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¿Í·Á¶¡ÍÜº×¡×¤Ç¤¹¡£ÌòÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¿Í·Á¤Î¶¡ÍÜ¤Î¤¿¤áËèÇ¯12·î23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤â¸©Æâ³°¤«¤éÌó4ËüÂÎ¤Î¿Í·Á¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ê¿Í·Á¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤À¿Í¡Ë¡Ö¤Ò¤Ê¿Í·Á¤ÈÊì¤¬¼êºî¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í·Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£¿É¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÌµ»ö¤ËÀ®Ê©¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡× ¿À»ö¤Î¸å¤Ï¡Ö¤ªÊ²¤­