Ãæ¹ñ¹¾ÁÉ¾ÊÆîµþ¤Ë¤¢¤ëÇîÊª´Û¡ÖÆîµþÇîÊª±¡¡×¡á2·î¡Ê¶¦Æ±¡Ë¡Ú¾å³¤¶¦Æ±¡ÛÃæ¹ñ¹¾ÁÉ¾ÊÆîµþ¤Ë¤¢¤ëÇîÊª´Û¡ÖÆîµþÇîÊª±¡¡×¤Î¸µ´Û°÷¤òÌ¾¾è¤ëÃËÀ­¤¬¡¢Á°ÇîÊª±¡Ä¹¤¬ÂçÎÌ¤ÎÊ¸²½ºâ¤òÃÏ¸µÀ¯ÉÜ¹â´±¤ËÄó¶¡¤·Î®½Ð¤µ¤»¤¿¤Ê¤É¤È¹ðÈ¯¤·¡¢Ãæ¹ñÅö¶É¤Ï23Æü¡¢¼ÂÂÖÄ´ºº¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±ÇîÊª±¡¤Ë´óÂ£¤µ¤ì¤¿³¨´¬¤¬º£Ç¯¡¢¹ñÆâ¤Î¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë8800Ëü¸µ¡ÊÌó20²¯±ß¡Ë¤Ç½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤âÈ¯³Ð¤·¡¢ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£³¨´¬¤ÏÌÀ»þÂå¤ÎÃøÌ¾²è²È¤Ë¤è¤ë¡Ö¹¾Æî