ABEMAは、クリスマス特別企画として、アニメ「School Days」の無料一挙放送を実施する。放送日時は24日午前0時から25日午前1時45分まで。24時間超の放送となる。 今回の無料一挙放送は、ABEMAが毎年実施しているクリスマス企画で、今年で10年連続10回目。今回の24時間超えの放送は、「School Days」原作ゲーム発売20周年を記念したもの。 放送はアニメSPECIALチャンネルで実施。テレビアニメ全12話に加え、O