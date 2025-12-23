»³¸ýÂç³Ø¤¬ÍèÇ¯ÅÙ°Ê¹ß¤ÎÆþ³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼ø¶ÈÎÁ¤ÎÃÍ¾å¤²¤ò·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼õ¸³¸å¤Ë¡ÖÃÍ¾å¤²¤Î¸¡Æ¤¡×¤òÃÎ¤Ã¤¿¼õ¸³À¸¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤¬²ñ¸«¤ò³«¤­È¯É½¤Î»þ´ü¤äÊýË¡¤ò¡ÖÍðË½¤ÇÃÕÀÛ¤À¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¤Î¤Ï¤³¤È¤·9·î¤Ë»³¸ýÂç³Ø¤ÎÁí¹ç·¿ÁªÈ´Æþ»î¤ò¼õ¤±Àè·î¡¢¹ç³Ê¡¢Æþ³Ø¤ò·è¤á¤¿À¸ÅÌ¤ÎÉã¿Æ¤Ç¤¹¡£¡ÖÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï10·îÈ¾¤Ð½Ð´ê¤·¤¿¸å¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö·è¤áÊý¡¢È¯É½»þ´ü¡¢»ÅÊý¤¬ÍðË½¤ÇÃÕÀÛ¡×»³¸ýÂç³Ø¤ÏÁí¹ç·¿ÁªÈ´¤Î½Ð´ê¤òÄù¤áÀÚ¤Ã¤¿¸å¡¢¡Ö¼ø¶È