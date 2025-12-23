ÂçÊ¬¡¦º´²ì´Ø¤ÎÂçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤ò¼õ¤±»÷¤¿¤è¤¦¤ÊÃÏ·Á¤ÎÅ·Áð»Ôµí¿¼ÃÏ¶è¤Ç¾ÃËÉÃÄ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¹Ö½¬²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º´²ì´Ø¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÌ©½¸ÃÏ¤¬Â¿¤¯ÃÏ¶è¤Î4ÃÄÂÎ¤ª¤è¤½150¿Í¤ÈÏ¢·È¤¬ÌÜÅª¤Ç¡¢ÃÄ°÷¤Ï¡¢¡Ö½»¿Í¤Î¿Í¿ô¤äÇ¯Îð¤Ê¤ÉÇÄ°®¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£