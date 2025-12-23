元埼玉県警捜査1課刑事の佐々木成三氏が23日、TBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。静岡県長泉町で起きた強盗事件を踏まえて、事件が発生する予兆やきっかけについて推測した。この事件は、22日午前1時ごろ発生。複数の男が同町にある住宅に侵入し住人の80代の夫婦を縛って「金を出せ」と脅し、現金約1000万円を奪って逃げた。近くの防犯カメラには犯行前後の様子が撮影されている。MCを務める石井亮次が「紗理奈さ