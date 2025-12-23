名スケーターたちのラストダンス 前編12月21日、東京。ふたりの女子フィギュアスケーターが現役引退を表明し、国内最高峰の全日本選手権で"ラストダンス"に挑んだ。ふたりとも、10回以上も全日本に出場。それだけでどんなスケーターか、十分に伝わるだろう。万感の思いで滑ったリンクは、祝祭のように輝いていたーー。最後の全日本選手権を合計190.63点の10位で終えた三原舞依【会場は拍手が鳴り響き嗚咽も】三原舞依（26歳／