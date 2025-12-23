【名トレーナーが、中谷とのスパーでカルデナスに指示したこと】「ナオヤ・イノウエ戦のカルデナスは、左フック一辺倒だったね。自分の最も得意なパンチでモンスターをダウンさせたんだから、そうなるのも当然だ。でもイノウエは、『２度と同じパンチは喰わないぞ』とディフェンスの意識を高めた。もう少し、戦い方に工夫が必要だったよ」マニー・ロブレス（54歳）はそう言った。今年５月４日、ラスベガスで井上尚弥（大橋／32