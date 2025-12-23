高止まりが続くコメの値段は、これからどうなるのか。キヤノングローバル戦略研究所の山下一仁研究主幹は「鈴木農水大臣は『需要に応じた生産』という減反強化策を食糧法に盛り込もうとしている。減反が続く限り価格は上がり続け、消費者がコメを買えなくなる。さらに生産量を減らさないといけない（減反）悪循環が起こり、日本の食料安全保障は危機的状況に陥るだろう」という――。写真＝時事通信フォト閣議後の記者会見で、今年