タレントのはるな愛とお笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の吉田敬が２３日、関西テレビ「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」に出演し、静岡県伊東市長選で落選した田久保真紀氏について言及した。番組では「系列アナ大集合ご当地沸騰ニュースＳＰ」と題し、各テレビ局のアナウンサーが今年一番のニュースを披露。テレビ静岡の光田有志アナは、静岡県伊東市長選（１４日に投開票）で「落選」となった田久保元市長がドタキャンした