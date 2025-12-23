スターバックス コーヒー ジャパンは、スターバックス リザーブ ロースタリー 東京(以下、ロースタリー 東京)にて、2026年1月1日に新年に向けたアイテムを販売する。新年に向けたアイテム「スターバックス リザーブ ロースタリー マグ Horseブラック355ml」(3,600円)および「スターバックス リザーブ ロースタリー マグ Horseベージュ355ml」(3,600円)は、2026年の干支である「午(うま)」のモチーフを、スターバックス リザーブの