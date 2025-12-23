「パッチギ！」 (C)2004「パッチギ！」製作委員会［シネカノン／ハピネット・ピクチャーズ／衛星劇場／メモリーテック／S・D・P］ 2024年2月に初主演となった舞台「欲望という名の電車」で、約4年ぶりに役者として活動を再開した沢尻エリカ。電撃復帰を果たした彼女の変わらぬ美しさは話題を呼び、舞台で見せた圧倒的な華と高い演技力も改めて賞賛された。来年1月から3月にかけて上演される主演舞台「ピグマリオン−PYGMALION