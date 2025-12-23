奈良市議のへずまりゅう氏は2025年12月22日、自身のXで「ボーナスを支給されて間もないのに、通常のお給料もこんなにあるんです」として、12月分の報酬支給明細の写真を投稿した。「嫌がらせで税金泥棒と言われています」へずま氏がXで公開した写真によると、議員報酬額59万6000円に、19万5800円が控除額として引かれ、差引支給額は40万200円だったと報告。「居眠り議員や、名前や何をやっているかも分からない議員は危機感を持つ