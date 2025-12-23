シン・ミナとキム・ウビンの結婚式が終わった後も、心温まるエピソードが次々と伝えられている。【画像】シン・ミナ♡キム・ウビン、結婚式の招待状「センスあふれている」非公開で行われた挙式後、引き出物やウェディング撮影のビハインドが公開され感動を呼んだのに続き、今回は出席者が直接公開した結婚式のメニュー表の写真まで加わり、余韻が広がっている。女優のコン・ミンジョンは12月22日、自身のSNSにシン・ミナとキ