愛する彼氏とクリスマスを過ごすなら、プレゼントは慎重に選びたいもの。とはいえ、無難すぎるセレクトでは、驚きがなさすぎるかもしれません。そこで今回は10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「『ベタすぎて感動なし』と落胆されるクリスマスプレゼント」をご紹介します。【１】通販の人気ランキングに入っているようなベタな「お財布」「ネット情報を鵜呑みにした『手抜き感』を感じます」（20代男性）というよう