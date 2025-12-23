グレナダで地元農家を指導する中国の専門家。（資料写真、太原＝新華社配信）【新華社太原12月23日】東カリブ海の美しい島国グレナダでは農業が人々の生活を支える基盤だが、時代遅れの技術や伝統的な生産方式、頻発する自然災害などの課題に長年頭を抱えてきた。中国の農業専門家チームは2022年10月から、こうした状況のてこ入れを開始した。グレナダの実情に基づき、野菜栽培、果樹管理、畜産養殖、竹・籐（とう）細工、節水