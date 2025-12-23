ローマの改良版3.9L V8は640psへフェラーリは、既存モデルのフェイスリフトを好まない。通常は、技術的な改良を数多く受け、名称も改められ、新モデルとして登場する場合が多い。【画像】極上に魅力的な二面性フェラーリ・アマルフィ競合する上級グランドツアラーと比較全162枚今回ご紹介するアマルフィも同様で、ローマの改良版となる。ただし、技術的な進化は従来ほど大きなものではない。最新のアストン マーティン・ヴ