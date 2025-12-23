■全国の24日（水）の天気太平洋側と日本海側を、それぞれ前線を伴った低気圧が進むでしょう。西・東日本は、広い範囲で雨が降る見込みです。雷を伴って雨脚の強まる所があり、九州や東海付近では、激しく降る所もありそうです。北日本も、昼前後から雨や雪が降り出すでしょう。朝の気温は23日より高く、冷え込みは緩みそうです。最高気温は西日本や北陸で15℃前後の所が多く、九州では20℃近くまで上がる所もあるでしょう。北日本