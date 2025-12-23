スタジアム整備をめぐり、Jリーグ側が今年8月、市に対し、リーグが求める施設の基準だけに頼らず、街のシンボル、交流拠点として検討を進めてほしいとの意向を伝えていたことがわかりました。また、施設の規模について、Jリーグは先月、5,000人では不十分と市に指摘していますが、8月の時点では、座席や設備を充実させる、いわば“量より質”が重要だとも説明していました。去年、秋田を訪れたJリーグのト