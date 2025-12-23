◆バスケットボール・全国高校選手権ウインターカップ女子1回戦浜松開誠館50―69東海大福岡（23日、東京体育館）7年連続7回目の出場で2022、23年に3位の東海大福岡（福岡?）が、序盤の苦しい展開を乗り越えて初戦を突破した。試合開始直後から浜松開誠館（静岡）が得意とする3点シュートやドライブで勢いに圧され、第1クオーターは14―12とリードを許した。だが、ニエ・カディジャ・ファール（2年）のリバウンド力を攻守で生