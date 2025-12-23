J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ï23Æü¡¢FWÉðËÜ¾¢Ê¿¡Ê17¡Ë¤ÈÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Î·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Ê¡²¬U¡½18¤ÎÉðËÜ¤Ï4·î¤ËÊ¡²¬¤È¥×¥í·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤­¤ë2¼ïÅÐÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£16ºÐ10¥«·î28Æü¤Ç¤Î·ÀÌóÄù·ë¤Ï¥¯¥é¥Ö»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¡£º£µ¨¤Ï¤±¤¬¤â¤¢¤Ã¤ÆJ1¥ê¡¼¥°Àï¡¢Å·¹ÄÇÕ¡¢YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¡¦¥«¥Ã¥×¤È¤¤¤Ã¤¿¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î¸ø¼°Àï½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¥Ô¡¼¥ÉË­¤«¤Ê¥É¥ê¥Ö¥ë¤òÉð´ï¤È¤·¡¢U¡½17¤Ê¤É³ÆÇ¯Âå¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ë